Çiçek deyip geçmeyin: Bu çiçekleri üreten köşeyi dönüyor! Koleksiyonerler harıl harıl arıyor

Doğa, bazen öyle eserler yaratır ki onları görmek bile bir ayrıcalıktır. Kimi çiçekler vardır; yalnızca göz alıcı renkleriyle değil, nadirlikleri ve üretim zorluklarıyla da gerçek birer hazineye dönüşür.

Bu özel türler, yalnızca botanik bahçelerinde veya dünyanın en özel koleksiyonlarında bulunur.

Bazılarının ömrü yalnızca birkaç saat, bazılarının yetişmesi ise yıllar alır. Kimisi yalnızca tek bir coğrafyada, belirli iklim koşullarında açar.

Bu yüzden hem bilim insanlarının hem de koleksiyonerlerin gözünde paha biçilemezdir. Öyle ki, bazı çiçeklere biçilen değer milyonlarca doları bulabiliyor.

Ulaşılması neredeyse imkânsız, üretimi ise sabır ve uzmanlık gerektiren bu doğa harikaları, dünya çapında botanik tutkunlarının peşinden koştuğu o çiçekler…

KOLEKSİYONERLERİN HEDEFİ ARTIK BU ÇİÇEKLER

Kaudupul Çiçeği

Sri Lanka’nın yüksek dağlarında yetişen Kaudupul, yalnızca gece açıp gün doğmadan solan, son derece hassas bir bitki. Koparıldığında anında solduğu için ticari olarak satılması imkânsız. Manevi değeri paha biçilemez kabul edilen bu çiçek, “dünyanın en pahalı” unvanını taşıyor.

Orquidea Negra

Meksika’nın derin ormanlarında bulunan Kara Orkide, siyah ile morun karıştığı koyu tonları ve ender rastlanan yapısıyla koleksiyonerlerin gözdesi. Doğadaki bulunma oranının düşük olması, değerini katlıyor.

Saffron Crocus

Safranın elde edildiği Crocus sativus çiçeği, her birinden yalnızca üç tepecik toplandığı için oldukça nadir. 1 kilo safran için yaklaşık 150 bin çiçek gerektiğinden, bu değerli baharat zaman zaman altının gram fiyatını bile geride bırakıyor.

Kinabalu Altını

Malezya’daki Kinabalu Dağı eteklerinde yetişen Rothschild’s slipper orchid, yılda birkaç kez çiçek açıyor. Yasa dışı toplanması ağır yaptırımlara tabi olan bu orkide, sınırlı bulunurluğu sayesinde dünyanın en pahalı türleri arasında gösteriliyor.

Shenzhen Nongke Orkidesi

Çin’de bilim insanlarının 8 yıllık çalışmasıyla geliştirilen Shenzhen Nongke orkidesi, 2005 yılında düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 200 bin dolara alıcı buldu. Hem bilimsel emek hem de nadirlik, fiyatının belirlenmesinde etkili oldu.

Juliet Gülü

Ünlü gül yetiştiricisi David Austin’in 15 yıl süren çalışmaları ve 3 milyon dolarlık yatırımıyla geliştirilen Juliet gülü, 2006’da Chelsea Flower Show’da tanıtıldığında “dünyanın en pahalı gülü” unvanını kazandı. Şeftali tonlarındaki zarif yapraklarıyla özellikle düğün çiçekçiliğinde prestijli bir yere sahip.