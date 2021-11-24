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    Çin: ABD bölgesel barışı bozan girişimde bulunuyor

    ABD'ye ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesi üzerine, Çin'den tepki geldi.
    • AA
    • 24.11.2021 - 05:37
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 06:39
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    Çin: ABD bölgesel barışı bozan girişimde bulunuyor

    ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin, Çin ile Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı'ndan geçmesi gerilime sahne olmuştu.

    Bunun üzerine harekete geçen Çin'den protesto geldi.

    "BU GİRİŞİM BÖLGESEL BARIŞI BOZMAYA YÖNELİKTİR"

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD gemilerinin seyrüsefer serbestisi bahanesiyle güç gösterisi yaptığını ve bölgede gerilim yaratmaya çalıştığını savundu.

    Sözcü Cao, "Bu, özgürlük ve açıklık ilkesine bağlılık değil, bölgesel barış ve istikrarı bozmaya yönelik bilinçli bir girişimdir" dedi.

    Çin: ABD bölgesel barışı bozan girişimde bulunuyor #1

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