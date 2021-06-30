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    Çin: ABD dünya düzenini yıkıyor

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi dünya düzeninin 'en büyük yıkıcısı' olmakla suçladı.
    • AA
    • 30.06.2021 - 01:40
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    Çin: ABD dünya düzenini yıkıyor

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır." dedi.

    "MÜTTEFİKLERİNİN ÇOĞU, ABD İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL"

    ABD’nin kurallarının temelini oluşturduğu düzenin, ABD'nin egemen olduğu hegemonik bir sistem olduğunu dile getiren Wenbin, müttefiklerinin çoğunun ABD ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

    Çin: ABD dünya düzenini yıkıyor #1

    "DÜNYA DÜZENİ HEGEMONİK DEĞİLDİR"

    Wenbin, "Dünya düzeni hegemonik değildir veya ABD liderliğindeki bir klik tarafından oluşturulmamıştır. Tüm ülkeler gerçek manada çok taraflılığı uygulamalı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir." dedi.

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