Çin, ABD ile iş birliği çağrısında bulundu

DHA

Çin'den, ABD ile buzları eritecek iş birliği çağrısı...

Çin İş Konseyi (USCBC), Çin’in Şanghay kentinde bir etkinlik düzenledi.

Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 45’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Çin’in Washington Büyükelçisi Xie Feng, video konferans yoluyla katıldı.

"İKİ ÜLKENİN YAKINLAŞMASI EN DOĞRU YOL"

Feng, yaptığı konuşmada, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in Çin-ABD ilişkilerine dair karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği olmak üzere üç ilke ortaya koyduğunu, bunun ilişkilerin bir özeti olduğu gibi, iki ülkenin yeni dönemde yakınlaşmaları için en doğru yol olduğunu kaydetti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPTI

Büyükelçi Xie, ABD’nin ‘Tek Çin’ ilkesine bağlı kalması, iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uyması ve söylemleriyle attığı adımların birbirine uyması gerektiğini belirtti.

Xie ayrıca, Çin ve ABD’nin iş birliği alanlarını daha da genişletmeleri çağrısında bulundu.