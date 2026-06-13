Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının Ankara'ya devir kararı: 'Bazı şüpheliler olay tarihinde Ankara'da görevli'

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 17 yıl sonra gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"BAZI ŞÜPHELİLER OLAY TARİHİNDE ANKARA'DA GÖREVLİ"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yetkisizlik kararında, soruşturmada dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılık, bu tespit doğrultusunda soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceğini belirtti.

Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.

EMANET EŞYALAR DA DEVREDİLECEK

Dosyanın Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilecek.

Yetkisizlik kararında, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildi.

NE OLMUŞTU?

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe de hayatını kaybetmişti.

Dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.