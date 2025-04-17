Çin, ABD petrolünü terk ediyor: Kanada ile rekor anlaşma

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, yeni bir boyuta ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan gümrük vergisi artırma furyası, Çin'in misillemeleriyle devam etti.

Washington yönetimi, attıkları her adıma karşılık veren Çin yönetimini, son olarak ürünlerine yüzde 245 vergi getirmekle tehdit etti...

Ancak Çin, bu vergi tehdidine karşılık Trump'ı kızdıracak bir anlaşmaya imza attı.

KANADA'DAN REKOR HAM MADDE İTHALİ

ABD ile ekonomik ilişkileri derinden sarsılan Çin, ülkede yaptığı petrol ithalatını yaklaşık yüzde 90 oranında azaltarak, Kanada'dan rekor seviyede ham petrol ithal etmeye başladı.

ÇİN'İN İLGİSİ KANADA'YA KAYIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Batı Kanada'da kısa süre önce devreye alınan boru hattı genişlemesi, Çinli rafinerilerin Kanada'nın yoğun ve ucuz ham petrolüne erişimini kolaylaştırdı.

Bu boru hattı, Çin’e ucuz ve yoğun ham petrol erişimi sağlarken Kanada’nın petrol yatakları, Çin rafinerilerinin ihtiyaçlarına uygun kaynaklar sunuyor.

Bu hamle, Çin'in ABD'nin enerji sektörüne olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

7,3 MİLYON VARİLLİK PETROL İTHALAT REKORU

Vancouver yakınlarındaki boru hattı terminalinden Çin’e yapılan ham petrol ihracatı Mart 2025’te 7,3 milyon varile ulaşarak rekor kırdı ve nisanda bu rakamın aşılması bekleniyor.

Buna karşın, Çin’in ABD’den ithal ettiği petrol, Haziran’daki 29 milyon varil zirvesinden aylık 3 milyon varile geriledi.