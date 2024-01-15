Çin, ABD ve müttefiklerini uyardı: Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmeyin Dışişleri Bakanı Vang, Kızıldeniz'deki gerilimin, Gazze'ye saldırıların yansıması olduğunu söyledi. Vang, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

AA

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere düzenlediği hava saldırısı, Çin'in tepkisini çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kızıldeniz'de gerilimi tırmandıracak hamlelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bakan Vang, Mısır'ı ziyaretinde mevkidaşı Samih Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kızıldeniz'deki gerilim ve Gazze'deki krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kızıldeniz uyarısı

Çin'in, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik artan saldırılarından endişe duyduğunu ifade eden Vang, bölgedeki gerilimin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan krizin "yayılma etkisi" olduğuna dikkati çekti.

Vang, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyonun, bölgede gerilimi yükseltecek, güvenlik risklerini artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"Yemen'in toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Yemen'de güç kullanılması için herhangi bir ülkeye yetki vermediğini hatırlatan Vang, şöyle dedi:

Kızıldeniz'deki su yollarının güvenliği tüm taraflarca hukuka uygun şekilde korunmalıdır. Yemen dahil kıyıdaş ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir.

Kızıldeniz'deki gerilim, Gazze'deki krizin yayılma etkisi

Vang, Kızıldeniz'deki gerilimin, Gazze'de yaşanan krizin açık bir "yayılma etkisi" olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası toplum acil harekete geçerek Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve sivillerin korunmasına yönelik çabalara öncelik vermeli.

Filistin devleti vurgusu yaptı

Filistin sorununun çözümünün, Filistin halkına 76 yıldır mahrum bırakıldıkları ulusal haklarının iadesiyle mümkün olduğunun altını çizen Vang, şu değerlendirmede bulundu:

Filistin halkı en kısa zamanda adalete kavuşmalı. Filistin sorununda hakça bir çözümün tek yolu, 1967 sınırların temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıdır.

Vang, ülkesinin, Filistin sorununun çözümü için BM öncülüğünde bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)