İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu 19 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat kazandı.

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 19. İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda 'En Hızlı Yarı' sloganıyla koşuldu.

Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 'Gold Label' yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde yapıldı.

Koşuya 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı.

Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı.

Yenikapı'dan başladı, orada bitti

Yenikapı'dan saat 09.15'te start alan yarışta atletler Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü'nden Karaköy'e geçti.

Köprü bitimindeki ışıklardan 'U' dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir 'U' dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'ya geldi.

Erkeklerde Hicham Amghar, kadınlar Sheila Chelangat kazandı

Elit atletler kategorisi erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar 59.46'lık derecesiyle birinci oldu.

İkinciliği 59.53'lük derecesiyle Etiyopyalı sporcu Dinkalem Ayele, üçüncülüğü ise 1.00.02'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Gemechu Bute elde etti.

Kadınlarda ise 1.06.46'lık derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Chelangat kazandı.

İkinci sırayı 1.07.11'lik derecesiyle Kenyalı sporcu Miriam Chebet, üçüncülüğü de 1.08.16'lık derecesiyle Etiyopyalı atlet Zewditu Aderaw aldı.

Türkiye yarı maraton şampiyonları da belli oldu

İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıdı.

Erkeklerde 1.02.42'lik derecesiyle Ali Kaya, kadınlarda ise 1.13.32'lik derecesiyle Özlem Kaya Alıcı birinci oldu.

8 milyon TL para ödülü verildi

İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye giren atletlere 8 milyon TL para ödülü verildi.

Elit kadın ve erkek atletlerin birincileri 15'er bin Dolar alırken, ikinciler 10, üçüncüler 8, dördüncüler 6, beşinciler 5, altıncılar 4, yedinciler 3 ve sekizinciler 2'şer bin Dolar para ödülü kazandı.

Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koştu. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon TL'lik bağış toplanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)