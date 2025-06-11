Çin, Afrika ülkelerinden ithal edilen ürünlerden gümrük vergisi almayacak

AA

ABD ile küresel ticaret liderliği konusunda çekişen Çin'den yeni bir hamle geldi.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı, bugün Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da başlaken önemli bir açıklama yapıldı.

SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ DUYURUSU

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya bir tebrik mesajı göndererek, sıfır gümrük vergisi uygulamasını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HEDEF AFRİKA İLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMEK

Lin, yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, Çin’in Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının önceliği olarak gördüğünü ifade etti.

Sözcü Lin, ilerleyen dönemde Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını vurguladı.