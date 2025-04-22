Çin: Avrupa ile iş birliğimizi güçlendireceğiz

DHA

ABD’nin Çin ve Avrupa’ya karşı yürüttüğü yüksek vergili ve baskıcı ticaret politikaları, küresel dengeleri sarsmaya devam ediyor.

Trump yönetiminin artırdığı yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Çin, şimdi rotasını Avrupa’ya çeviriyor.

Çin, Avrupa ile olan iş birliklerini güçlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

ÇİN AVRUPA'YA YÖNELİYOR

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, dün Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martin Frelich ile görüştü.

Ling, son yıllarda Çin ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini kaydetti.

ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Çin’in daha fazla Çek Cumhuriyeti ürünü ithal etmeye hazır olduğunu belirten Ling, iki tarafın yeşil ve dijital ekonomi ile yapay zeka gibi alanlarda yatırım ve iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.

Çin’in Çek Cumhuriyeti dahil Avrupa ülkeleriyle diyalog, temas ve iş birliği genişleteceğini vurgulayan Lin, kurallar temelindeki çok taraflı ticari sistemi savunarak ticarette korumacılığa ve tek taraflılığa karşı çıkacaklarını ifade etti.