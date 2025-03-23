Çin Başbakanı Li'den ABD'ye diyalog çağrısı

DHA

ABD ve Çin arasındaki yaptırım gerilimleri devam ederken, Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Pekin'de düzenlenen "Çin Kalkınma Forumu" kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Forumda, Trump'ın destekçisi Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelen Başbakan Li, Washington'a diyalog çağrısında bulundu.

"KAZAN-KAZAN İŞBİRLİĞİNİ SEÇMELİYİZ"

Li, "Çatışma yerine diyaloğu, sıfır toplamlı rekabet yerine kazan-kazan iş birliğini seçmeliyiz" diyerek, iki ülkenin ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine oturması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Washington’un Çin ile iş birliği yaparak, ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini teşvik etmesini umduğunu belirtti.Toplantıya FedEx, Pfizer ve Qualcomm gibi global devlerin CEO'ları da katıldı.