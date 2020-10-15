Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den askerlere 'savaşa odaklanın' mesajı

Şi Cinping, ABD ile gerilimli günlerin yaşandığı dönemde dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Asya'da sular yeniden ısınmaya başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salı günü Guangdong eyaletinde bir askeri üssü ziyaret etti.

"SAVAŞA HAZIRLANIN"

Cinping, burada yaptığı konuşmada, askerleri "tüm zihinlerini ve enerjilerini savaşa hazırlamaya" çağırdı.

Deniz Piyadeleri'ni denetleyen Cinping, askerlerden "yüksek alarm durumunda kalmalarını", "sadık ve güvenilir" olmalarını istedi.

TAYVAN VE KORONAVİRÜS GERİLİMİ

Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti, ABD ile yaşanan Tayvan gerilimi ve koronavirüs salgını nedeniyle Washington-Pekin hattındaki karşılıklı suçlamaların olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Pazartesi günü Kongre'yi bilgilendiren Beyaz Saray, Tayvan'a üç adet gelişmiş silah sistemi satmayı planladığını belirtmişti. Bunlar arasında HIMARS roket sistemi de bulunuyor.

ÇİN'DEN ABD'YE SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Washington'ı "Tayvan'a askeri satışları derhal durdurmaya" ve "ABD-Tayvan askeri ilişkilerini kesmeye" çağırmıştı.