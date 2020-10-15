Dolar
7.9214
0.1365%
Euro
9.3074
0.1678%
Altın
1898.23
-0.1924%
Borsa
1187.64
-0.1387%
G. Altın
483.667
0.0026%
Bitcoin
91116.84
0.2831%
EXEN Coin
11.96
-2.09%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den askerlere 'savaşa odaklanın' mesajı

    Şi Cinping, ABD ile gerilimli günlerin yaşandığı dönemde dikkat çeken bir çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 09:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den askerlere 'savaşa odaklanın' mesajı

    Asya'da sular yeniden ısınmaya başladı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salı günü Guangdong eyaletinde bir askeri üssü ziyaret etti.

    "SAVAŞA HAZIRLANIN"

    Cinping, burada yaptığı konuşmada, askerleri "tüm zihinlerini ve enerjilerini savaşa hazırlamaya" çağırdı.

    Deniz Piyadeleri'ni denetleyen Cinping, askerlerden "yüksek alarm durumunda kalmalarını", "sadık ve güvenilir" olmalarını istedi.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping den askerlere savaşa odaklanın mesajı #1

    TAYVAN VE KORONAVİRÜS GERİLİMİ

    Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti, ABD ile yaşanan Tayvan gerilimi ve koronavirüs salgını nedeniyle Washington-Pekin hattındaki karşılıklı suçlamaların olduğu bir dönemde gerçekleşti.

    Pazartesi günü Kongre'yi bilgilendiren Beyaz Saray, Tayvan'a üç adet gelişmiş silah sistemi satmayı planladığını belirtmişti. Bunlar arasında HIMARS roket sistemi de bulunuyor.

    ÇİN'DEN ABD'YE SERT TEPKİ

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Washington'ı "Tayvan'a askeri satışları derhal durdurmaya" ve "ABD-Tayvan askeri ilişkilerini kesmeye" çağırmıştı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping den askerlere savaşa odaklanın mesajı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir