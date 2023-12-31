Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2024 mesajı: Tayvan'la birleşeceğiz Asya ülkesinin lideri Şi, Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki tüm Çinlilerin 'ortak bir amaç duygusuna bağlı kalması' gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024 yılına ilişkin mesaj yayınladı.

Şi'nin mesajına, Tayvan ile yaşanan gerilim damgasını vurdu.

Pekin yönetimi, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor. Şi, "Çin kesinlikle yeniden birleşecek." dedi.

2024 mesajında Tayvan vurgusu yaptı

Çin lideri, Tayvan sakinlerine de seslenirken şu ifadeleri kullandı:

Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki tüm Çinliler ortak bir amaç duygusuna bağlı kalmalı ve Çin ulusunun yeniden canlanmasının zaferini paylaşmalıdır.

"Dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getireceğiz"

Dünyanın bazı yerlerinde çatışmaların sürmekte olduğunu belirten Şi, "Biz Çinliler barışın ne anlama geldiğinin fazlasıyla bilincindeyiz." dedi ve ekledi:

İnsanlığın ortak yararı için uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışacağız, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa edeceğiz. Dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getireceğiz.



Ekonomik toparlanma ivmesini pekiştirip güçlendireceğiz. İstikrarlı ve uzun vadeli ekonomik kalkınmayı başarmak için çalışacağız.

"Çin, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi"

Çin, gelişimini sürdürürken aynı zamanda dünyayı kucaklamış ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Çin-Orta Asya Zirvesi'ni ve Üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nu düzenledik. Çin'de düzenlenen birçok diplomatik etkinlikte dünyanın dört bir yanından liderleri ağırladık.



Ayrıca birçok ülkeyi ziyaret ettim, uluslararası konferanslara katıldım. Hem eski hem de yeni birçok dostla tanıştım. Çin'in vizyonunu paylaştım ve onlarla ortak anlayışları geliştirdim.



Barış ve kalkınma temel trend olmaya devam ediyor ve yalnızca karşılıklı faydaya yönelik işbirliği bunu sağlayabilir.

Xinhua'nın aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi, 2024 mesajını şu dileklerle tamamladı: