İran, İsrail'in güneyinde bulunan Dimona kentini vurdu

Savaşta 3 hafta geride kaldı.

İran, ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

GÜNEYDE ALARM VERİLDİ

İran’ın gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail’in güneyinde alarm verildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Necef bölgesinde, Dimona Nükleer Santrali çevresi de dahil olmak üzere sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İsrail ordusu, İran’dan füze ateşlendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

FÜZE DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ

Öte yandan bölgede kaydedilen görüntülerde füzenin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delmeyi başardığı görüldü.

Füzenin isabet etmesinin ardından büyük bir patlama yaşandı.

20 KİŞİ YARALANDI

İran füzesinin Dimona kentine isabet etmesi sonucu 20 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca füzenin isabet ettiği bölgede yangın çıktığı görüldü.

TESİS, İSRAİL AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Dimona, İsrail'in güneyinde yer alan ve ülkenin ana nükleer tesisine ev sahipliği yapan bir şehir olarak öne çıkıyor.

Hedef alınan tesisin, açıklanmamış bir nükleer silah programı için (tahmini 80-400 savaş başlığı) plütonyum ürettiği düşünülüyor.

1960'larda Fransız yardımıyla inşa edilen tesis İsrail açısından kritik öneme sahip.