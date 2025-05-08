Çin Devlet Başkanı Şi, Kremlin'de Vladimir Putin'le görüştü

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Rusya ve Çin arasında ilişkiler gelişmeye devam ediyor...

Rusya’da 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 'Zafer Günü' dolayısıyla ülkeye resmi bir ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Kremlin Sarayı’na giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

KARŞILAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Şi, Putin tarafından Kremlin’de düzenlenen karşılama törenine katıldı.

'SEVGİLİ DOSTUM'

Kremlin’de Çinli mevkidaşı ile bir araya gelen Putin, burada yaptığı açıklamada, Şi’den "Sevgili dostum" sözleriyle bahsetti.

Putin, "Sizinle doğrudan iletişim kurma fırsatı için minnettarım." ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Putin ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan “kutsal” zaferin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak için Moskova’ya gelmesi dolayısıyla Şi’ye teşekkür etti.

Putin, kendisinin de "Çin'i zevkle ziyaret edeceğini" sözlerine ekledi.

Şİ'DEN "ÇOK KUTUPLU EKONOMİK KÜRESELLEŞME" VURGUSU

Şi de yaptığı açıklamada, Putin’den "Eski dostum" sözleriyle bahsederek Rusya Devlet Başkanı’nın davetiyle yeniden Rusya’yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu anlattı.

"Çin'in dünya güçleri olarak özel sorumluluklarını omuzlamak için Rusya ile birlikte çalışacağını" söyleyen Çin Devlet Başkanı, ülkesinin "Çin'in, Rusya'nın ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmının haklarını savunacağını" söyledi.

Şi, "Çin, eşit, düzenli, çok kutuplu ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için Rusya ile çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı, "Tek taraflılık ve zorbalık ile karşı karşıya kalan Çin, Birleşmiş Milletler'in yetki ve statüsünü korumak için Rusya ile birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.