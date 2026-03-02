İsrail, Lübnan'ı vurdu: Vatandaşlar kaçış için yollara döküldü

İsrail, komşu ülkelere yönelik saldırılarına durmaksızın devam ediyor.

ABD ile koordineli bir saldırı başlatan İsrail ordusu, bugün de Lübnan'ı hedef aldı.

Ordu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

ÇOK SAYIDA BOMBARDIMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 5 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

HİZBULLAH HEDEFLERİ VURULDU

Gece saatlerinden itibaren Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenleyen İsrail'in, aralarında Dahiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde Hizbullah'a ait finansal kuruluşlara saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, bu tehditlerden kısa bir süre sonra hedef alacağını açıkladığı noktaları bombaladı.

BİNLERCE KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Hava saldırılarının ardından bölgede hareketlilik artarken Lübnanlılar canlarının derdine düştü.

Güneydeki birçok noktayı hedef alan bombardıman nedeniyle binlerce kişi evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere yöneldi.

YOLLAR DOLDU TAŞTI

Arabalarına binen Lübnanlı vatandaşlar yollara akın ederken kalabalık nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bölgede kaydedilen görüntülerde güvenli bölgelere geçmek isteyen ailelerin araçlarının uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.