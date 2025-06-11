Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

AA & Ensonhaber

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde tarafların iki ülke liderinin 5 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinde ve öncesinde mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaştığını vurgulayan Li, "Umarız, Londra toplantısında kaydedilen ilerleme Çin ve ABD arasında güvenin güçlendirilmesine, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sağlar" dedi.

DETAY VERMEDİ

Li, görüşmelerde ne yönde ilerleme kaydedildiğine ilişkin detay vermedi.

Tarafların ülke liderlerinin onayının ardından uzlaşmanın içeriğini duyurması bekleniyor.