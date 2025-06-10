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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken İsrail ordusu işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: SALDIRILARI HEMEN DURDUR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını talep etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesini isteyen Trump'ın Netanyahu'ya, "Bunu bitir" dediği aktarıldı.

Trump'ın savaşın sona erdirilmesinin İran ve Suudi Arabistan ile müzakerelere yardımcı olacağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Netanyahu'ya İran'a saldırı konusunda da uyarılarda bulunan Trump'ın Netanyahu'ya İran'a saldırı seçeneğini gündeminden çıkarmasını söylediği ifade edildi.

Ayrıca Trump'ın müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri saldırı seçeneğine de yeşil ışık yakmadığına dikkati çekildi.

NETANYAHU MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİĞİ AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesajda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı yaptığı bildirilmişti.