Çin ile Brezilya arasında 37 anlaşma imzalandı

AA

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, mevkidaşı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'yi başkent Brazilya'daki Alvorada Sarayı'nın girişinde askeri törenle karşıladı.

Başbaşa ve heyetler arasındaki görüşmenin ardından Lula da Silva ve Şi, ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

"İMZALADIĞIMIZ ORTAKLIK, TÜM BEKLENTİLERİN ÖTESİNE GEÇECEKTİR"

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında başta tarım, teknolojide işbirliği, ticaret, yatırım, altyapı, sanayi, enerji ve madencilik olmak üzere 37 anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.

Lula da Silva, konuşmasında, iki ülke arasında artan işbirliğine vurgu yaparak, "Başkan Şi ile imzaladığımız ortaklık, Brezilya ve Çin arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir aşamaya giden yolda tüm beklentilerin ötesine geçecektir." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lula da Silva şöyle dedi:

"Silahlı çatışmalar ve jeopolitik gerginliklerin yaşandığı bir dünyada Çin ve Brezilya barış, diplomasi ve diyaloğa öncelik veriyor. Her iki ülkenin Ukrayna'da siyasi çözüm önerisi, uluslararası güvenlik konusundaki vizyonların yakınlaşmasının bir örneğidir."

"DAHA ADİL BİR DÜNYA VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GEZEGEN"

Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten anlaşmaya ilişkin paylaşımda şunları dedi:

"Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için Küresel Stratejik Ortaklığı Ortak Gelecek Topluluğu düzeyinde yükseltmeye karar verdik. Önümüzdeki 50 yıl için işbirliğimizi sürdürülebilir altyapı, enerji dönüşümü, yapay zeka, dijital ekonomi, sağlık ve havacılık gibi alanlarda inşa etmeye kararlıyız."

ÇİN VE BREZİLYA ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Çin ve Brezilya'nın coğrafi uzaklıklara rağmen yarım yüzyılı aşan stratejik bir dostluğa sahip olduğunu dile getiren Lula da Silva, Çin'in 2009'dan bu yana Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Lula da Silva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 157 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, Yeni Sanayi Brezilya (NIB), Büyümeyi Hızlandırma Programı (PAC), Güney Amerika Entegrasyon Rotaları Programı ve Ekolojik Dönüşüm Planı gibi Brezilya kalkınma stratejileri ile Kuşak ve Yol Girişimi arasında sinerji kuracaklarını kaydetti.

Brezilya basınına göre, iki lider Ukrayna ve Orta Doğu'da bir an önce ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.