Çin, Katar'da doğalgaz yatırımını değerlendiriyor

Pekin yönetimi, ABD ve Avustralya ile yaşanan gerilim sonrası enerjide yeni kaynak arayışına başladı. Körfez ülkesi, Çin'in radarına girmiş durumda.

Çin'in ulusal petrol şirketleri, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin Kuzey Sahası Doğu genişlemesine yatırım yapmak için Katar ile görüşmelerde bulunuyor.

Qatar Energy yetkilileri, bu ay Çinli şirketlerin temsilcileriyle 30 milyar dolarlık proje kapsamındaki iş birliğini ele almak üzere bir araya geldi.

Katar'a enerji yatırımı gündemde

Doha yönetimi, Asya'daki müşteri tabanını genişletmek için hareket ederken, dünyanın en büyük LNG tüketicileri ve üreticileri arasında yer alan iki ülke arasında el sıkışılması durumunda, böyle bir anlaşma ilk ortaklık olarak kayıtlara geçecek.

Konuyla ilgili üç kaynağa işaret edilen Reuters'ın haberinde, Çinli enerji şirketleri, uzun süreli anlaşmalar kapsamında yakıt almak istiyor.

"Çin'in doğrudan erişimini sağlayacak"

Pekin merkezli bir endüstri yetkilisi, "Küçük bir hissenin bile katılımı, Çin'in son derece küreselleşmiş projeye doğrudan erişimini sağlayacak." dedi.

Katar ile tedarik anlaşmasının, ABD ve Avustralya ile gerilim yaşayan Çin'in spot fiyat oynaklığına karşı bir tampon oluşturmasına ve ithalatını çeşitlendirmesine yardımcı olması bekleniyor.

2060 yılı hedefi

Pekin yönetimi, gazı, 2060 yılına kadar karbon nötr olma yolunda kömürün yerini alacak "stratejik bir köprü" olarak görüyor.

Katar, 2022'nin ilk beş ayında Avustralya'dan sonra Çin'in en büyük LNG tedarikçisi oldu.