Çin Taliban ile görüştü: Afganistan'ın yeniden inşasına destek vereceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Afganistan'ı yeniden inşa çabalarına destek vereceğini bildirdi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilişinin ardından yönetime geçen Taliban'ın siyasi meşruiyeti tartışılırken, farklı protokol düzeylerinde Taliban temsilcileri görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Katar'ın Doha kentinde Taliban temsilcileri

Şinhua ajanının haberine göre Taliban, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

"YENİDEN İNŞAYA DESTEK VERECEĞİZ"

Şinhua ajanının haberine göre Vang, Taliban'ın kurduğu geçici hükümet ile Pekin yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas olan görüşmede "Çin'in Afganistan'da istikrarı sağlamaya ve ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik çabalara destek vereceğini" belirtti.

Vang, uluslararası toplumun Taliban ile rasyonel ve pragmatik tarzda ilişki kurması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması yönündeki çağrılarını yineledi.

DOĞU TÜRKİSTAN İSTEĞİ

Taliban'ın da tüm etnik grupları bir araya getirecek, kadınların ve çocukların haklarını koruyacak açıklık ve hoşgörüyü sergilemesi gerektiğinin altını çizen Vang, geçici hükümetten, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve diğer terör örgütlerinin Çin'in güvenliğine risk oluşturmasını engellemesini istedi.

ÇİN'İN AFGANİSTAN'A BAKIŞI

Taliban'ın Afganistan'a yeniden hakim olmasını olumlu karşılıyor. Pekin yönetimi, geçici hükümete insani yardım alanında destek sağlarken, ilişki kurma konusunda ihtiyatlı adımlar atıyor.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgede tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleri geliştiren Çin, Afganistan'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını çıkarına görüyor.

Afganistan ile, Sincan Uygur Özerk Bölgesinden geçen dar bir sınır koridoru bulunan ülke, buradaki istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor.