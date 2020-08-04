Çin: TikTok'u ABD'ye satma talebi siyasi baskı

Trump yönetimini, sosyal medya platformu konusunda sert sözlerle uyaran Pekin, "Pandora'nın kutusunu açmayın, yoksa ektiğinizi biçersiniz" dedi.

Son günlerde Washington-Pekin hattında TikTok gerilimi yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli popüler sosyal medya platformu TikTok'un, ülkesindeki kolunun herhangi bir Amerikan şirketine satılmaması halinde uygulamayı yasaklayacaklarını söyledi.

Başkan Trump'ın açıklaması, Pekin'de tepkilere neden oldu. Trump'a yanıt, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'den geldi.

"SİYASİ BASKI VE MANİPÜLASYON"

Wenbin, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın, Amerika'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin faaliyetlerini engellemek için siyasi baskı ve manipülasyon araçlarına başvurduğu görüşünü paylaştı.

TikTok'un ABD'de yürürlükte olan yasa ve kurallara uyduğunu belirten Wenbin, "(TikTok) ABD'de piyasa ilkelerine ve uluslararası kurallara uygun olarak ticari faaliyette bulunuyor." dedi.

"PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇMAYIN"

Çinli sözcü ayrıca, "ABD Pandora’nın kutusunu açmamalı, çünkü bu durumda ektiklerini biçmek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

Washington'a "uluslararası toplum ve kendi halkının sesine dikkatlice kulak vermesi" çağırısında bulunan Wang Wenbin, ekonomik meselelerin siyasileştirilmemesini, küresel ekonomik kakınmayı kolaylaştırmak için açık, adil ve ayrımcı olmayan koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'TAN "45 GÜN SÜRENİZ VAR" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Microsoft ya da herhangi bir Amerikan şirketinin TikTok'u satın alması için 45 gün süresi olduğunu söylemiş, aksi takdirde sosyal medya platformunun ülkede kullanımının engelleneceği uyarısında bulunmuştu.

Wang Wenbin

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