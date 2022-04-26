Çin: Üçüncü Dünya Savaşı'nı görmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, Moskova-Kiev hattında barış görüşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Üçüncü Dünya Savaşı söylemini yineledi.

Lavrov, yeni bir dünya savaşı ve nükleer çatışma riskinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'e, düzenlediği basın toplantısında, Lavrov'un söz konusu ifadeleri soruldu.

Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması

Sözcü Wang, Üçüncü Dünya Savaşı'nı istemediklerini ve Ukrayna'daki anlaşmazlığın diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

Wang, "Üçüncü Dünya Savaşı'nı kimse görmek istemiyor. (Rusya ve Ukrayna arasında) barış görüşmelerini teşvik etme sürecini desteklemek gerekiyor." dedi.

"Tüm dünyayı etkileyecek olumsuz sonuçların önüne geçilmeli"

Wang Wenbin'e göre, Ukrayna'daki silahlı çatışmanın uzamasına izin verilmemesi gerekiyor.

Çinli sözcü, sadece Avrupa'yı değil, tüm dünyayı etkileyen Ukrayna ihtilafına yol açabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

Taraflara "temkinli davranın" çağrısı

TASS'ın haberine göre, Wang, "İlgili tüm tarafların temkinli davranacağını ve tansiyonun yükselmesini önleyeceğini umuyoruz." diye ekledi.