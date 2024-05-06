Bursa'da genç kız, sevgilisini sırtından bıçakladı
İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta genç bir kız, sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Kanlar içerisinde yere yığılan genç adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan kız aranıyor

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)