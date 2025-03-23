Çin ve Japonya dışişleri bakanları Tokyo'da bir araya geldi

DHA

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirdi..

Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’nın dün Tokyo’da bir araya geldiği ifade edildi.

"İKİ ÜLKE ASYA'NIN BARIŞ VE REFAHINA KATKIDA BULUNMALI"

Wang Yi, görüşmede Çin ile Japonya’nın birbirlerinin önemli komşuları olduğunu belirtti.

İki tarafın karşılıklı güveni artırarak anlaşmazlıkları çözmesi, fikir birliğini güçlendirmesi, ilişkilerin doğru yönünü koruması ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini derinleştirmesi gerektiğini vurgulayan Wang, “İki ülke Asya'nın barış ve refahına katkıda bulunmalı” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Japonya’nın iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgede yer alan ilkelere riayet etmesi, tarihi meseleler ve Tayvan sorunu konusundaki siyasi taahhütlerine uyması gerektiğini de söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ise geçen yıl kasım ayında iki ülke liderlerinin vardıkları mutabakata uyularak, ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Japonya-Çin ekonomik iş birliğinin büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Takeshi, Çin ile diyaloğu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

JAPONYA-ÇİN ORTAK BİLDİRİSİ

Japonya’nın Çin ile imzaladığı dört siyasi belgeye önem verdiğini ve uyduğunu dile getiren Takeshi Iwaya, 1972 tarihli Tayvan konusunda Japonya-Çin Ortak Bildirisi temelindeki tutumlarının değişmediğini kaydetti.