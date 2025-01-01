Çin'de 2024'teki sinema gişe hasılatı açıklandı

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Çin Film Akademisi'nin yayımladığı verilere göre, yıl boyunca 1 milyardan fazla bilet satılırken gişe hasılatı 42,5 milyar yuana (5,82 milyar dolar) ulaştı.

Yerli filmler, 33,4 milyar yuan (4,58 milyar dolar) gelirle toplam hasılatın yüzde 78,68'ini elde etti.

Yıl içinde 79 film 100 milyon yuan (13,7 milyon dolar) hasılatı aşarken bunların 55'i yerli yapımlar oldu.

4 BİN 600 YENİ SİNEMA SALONU HİZMETE GİRDİ

Çin'de 2024'te 4 bin 600 yeni sinema salonu hizmete girerken toplam perde sayısı 90 bin 968'e çıktı.