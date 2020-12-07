Çin'in Nanjing şehrinde aç kaldıüı için yiyecek bulmak amacıyla kafeye dalan yaban domuzu, paniğe yol açtı.

Çin’in Nanjing şehrinde aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için kafeye daldı. Kafenin kasiyeri yaban domuzunu farketmesiyle kaçmaya çalıştı.

Kafedeki panik anları ise işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaban domuzunun ortalığı birbirine kattığı görüldü.

"KÖPEK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan kafenin kasiyeri, "Siyah bir gölge gördüm. Onun bir köpek olduğunu düşündüm. Keskin dişleri vardı ve korkmuş görünüyordu. Muhtemelen açtı" ifadelerini kullandı.

Bir fabrikanın girişinde polis tarafından yakalanan yaban domuzunun yaban hayatı kurtarma merkezine teslim edildiği belirtildi.

Çin’de aç kalan yaban domuzu kafeye girdi-Video