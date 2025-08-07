Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı

Çin'de feci kaza...

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KIYIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

TURİSTLERE KAPATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.