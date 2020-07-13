Çin’de bir vazo 9 milyon dolara satıldı

Çin’de bir vazo 9 milyon dolara satıldı

Daha önce 56 dolara açık artırmada satılan Çin yapımı vazo, gerçek değerinin anlaşılması sonucu Hong Kong’da düzenlenen bir müzayedede 9 milyon dolara alıcı buldu.

İngiltere’de 1954 yılında yapılan bir müzayedede Çin yapımı vazo, 56 dolara satıldı.

Hollandalı tarihi eser uzmanı Johan Bosch van Rosenthal tarafından incelenen vazonun değerinin aslında çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

9 MİLYON DOLARA SATILDI

Vazo, Hong Kong’da düzenlenen müzayedede 9 milyon dolara (yaklaşık 61 bin 790 milyon TL) satıldı. Vazonun 1742-1743 yılları arasında yani 18’inci yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülüyor.

80 YAŞINDAKİ BİR KADININ EVİNDE BULUNDU

Uzman Rosenthal, bahsi geçen antika eseri 80 yaşındaki bir kadının evinde keşfettiğini belirtti. Kadının evinde 4 kedisinin olduğu dile getiren Rosenthal, vazonun ‘hasarsız’ bir şekilde günümüze gelmesinin mucize olduğunu ifade etti.

AİLESİNDEN MİRAS KALDI

Öte yandan Rosenthal, vazonun batı tarzında boyandığını ve 80 yaşındaki kadına ailesinden miras kaldığın söyledi.