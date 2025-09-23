Çin’de dev geri çağırma: Yüz binlerce araç tehlikeli koduyla geri çağrılıyor!

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı.

Elektrikli otomobil üretimiyle sektörde büyük bir yankıya neden olan Xiaomi bu kez çarpıcı bir geri çağırma ile gündeme geldi.

İlk elektrikli otomobili SU7 için başlatılan geri çağırmadan toplamda 116 bin 887 aracın etkilendiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeninin araçların sürücü destek sisteminde tespit edilen yazılım hatası olduğu belirtildi.

ÇARPIŞMA RİSKİ TAŞIYOR

SAMR tarafından yapılan duyuru kapsamında, 6 Şubat 2024 ile 30 Ağustos 2025 arasında üretilen SU7 Standart Sürüm modelleri geri çağırmadan etkilendiği belirtildi.

Geri çağırmaya neden olan sorunun, aracın Otoyol Pilot Sürüş Destek Sistemi (Level 2) ile ilgili olduğu bildirildi.

Yetkililere göre sistem, olağan dışı yol senaryolarında yetersiz tanıma ve müdahale riski taşıyor. Bu da özellikle sürücünün dikkatli olmadığı durumlarda çarpışma ihtimalini artırabiliyor.

SERVİSE GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Söz konusu geri çağırma için araç sahiplerinin servise gitmesine gerek kalmayacağını belirtildi.

Şirket, tüm SU7’lere, OTA (Over-The-Air) yöntemiyle ücretsiz yazılım güncellemesi gönderilecek. Güncelleme ile araçlar Xiaomi HyperOS 1.10.0 sürümüne yükseltilerek sorun çözülecek.