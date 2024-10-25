Çin'de doğumda ayrılan kardeşler tanıştı: Birbirini sevmeyen kardeşler görüşmeyi kesti

Haber Merkezi

Çin'de ilginç bir olay meydana geldi.

Birtakım benzerlik üzerine iletişime geçen genç kızlar, herkesi şaşırtan bir bilgiye ulaştı.

Henan eyaletinde yaşayan Zhang Li ve Cheng Keke, 2021 yılında sosyal medyada tesadüfen tanıştı.

Herkesin birbirlerine ne kadar benzedikleri söylenen kızlar, bu benzerliği araştırmaya karar verdi.

İKİZ KARDEŞ ÇIKTILAR

Evlatlık oldukları bilinen kardeşler, uzun mesajlaşmalar sonucunda bir araya gelerek DNA testi yaptırdı.

Gelen sonuç ise herkesi hayretler içerisine düşürdü.

Sonuca göre, Zhang Li ve Cheng Keke'nin ikiz kardeşler olduğu ortaya çıktı.

KARDEŞLİK KISA SÜRDÜ

Yeniden bir araya gelen ikili, kısa sürede inanılmaz bir kardeşlik bağı yaşadı.

Birlikte uzun süre vakit geçiren kardeşlerin bağı, kısa sürede bir rekabete dönüştü.

Hikayeleri Çin'de popüler olduktan sonra Li ve Keke, şöhretlerinden yararlanarak çevrimiçi bir iş kurmaya karar verdi.

6 AYDIR GÖRÜŞMÜYORLAR

İş ortaklıkları sık sık kavgaya dönüşen Li ile Keke'nin kardeşliği sadece 3 yıl sürdü.

Daha sonra uzun süre birlikte görünmeyen kardeşler, hayranlarına son 6 aydır görüşmediklerini açıkladı.

"BİRBİRİMİZDEN HOŞLANMADIK"

Keke, kız kardeşinin haber vermeden günlerce ortadan kaybolduğunu iddia ederek, "Bu benim hoşuma giden bir çalışma tarzı değil, birbirimizden hoşlanmadık. Li'nin bir akşam ben dışarıdayken kiralık dairemizdeki tüm ortak eşyalarımızı gizlice çıkarması üzerine durum daha da kötüleşti." diye konuştu.