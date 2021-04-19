Çin'de doğumlar, gelecek 5 yıl içinde azalacak tahmini

30 yılı aşkın süre uygulanan tek çocuk politikasının kaldırılmasına rağmen yenidoğan sayısındaki düşüşün önüne geçilemiyor.

Çin'de yapılan hesaplamalar, doğum oranlarının ve buna bağlı olarak nüfusun gelecek yıllarda azalacağını gösteriyor.

Guangdong Nüfus Gelişim Akademisi Direktörü Dong Yuzheng, Çin'in toplam nüfusunun birkaç yıl içinde düşebileceğini söyledi.

ÇİN'DE NÜFUS AZALIYOR

Dong, Pekin yönetiminin, aileleri iki çocukla sınırlama politikasından vazgeçmemesi halinde Çin'de önümüzdeki 5 yıl içinde doğum sayısının yılda 10 milyonun altına inebileceğini bildirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Asya ülkesinde doğan bebek sayısı 2019'da 580 bin düşüşle 14.65 milyona geriledi. Binde 10,48 ile doğum oranı, 1949'dan beri en düşük seviyeyi gördü.

TEK ÇOCUK POLİTİKASININ ESNETİLMESİ İŞE YARAMADI

Ülkede bu tür veriler şubat ayı sonunda yayınlanıyor. Ancak geçen yıla ilişkin veriler henüz açıklanmadı.

30 yılı aşkın süredir uygulanan "tek çocuk politikası" 2016 yılında kaldırılmış olsa da artan sağlık, eğitim ve barınma maliyetlerinin Çinli çiftlerin daha geniş ailelere sahip olmalarını engellediği belirtiliyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı verileri, geçen yıl doğum sayısının 2019'da 11 milyon 790 binden yüzde 15 düşüşle 10 milyon 35 bine düştüğünü gösteriyor.

'DOĞUM SAYISI AZALACAK' TAHMİNİ

Shenzhen şehrinden işgücü uzmanı Liu Kaiming, 2020'de yenidoğan sayısının 10 milyon ila 14 milyon arasında olmasını beklediğini söyledi ve ekledi:

"Doğum sayısı gelecek yıl 10 milyonun altına düşebilir."

Çin ayrıca, 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının sonuçlarını henüz açıklamadı. Daha önce sonuçların nisan ayı başlarında açıklanacağını kaydedilmişti.