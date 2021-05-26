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    Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi

    Yaya geçinden karşıya geçmekte olan yaşlı bir engelli vatandaş, çimento tankerinin altında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 12:38
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    Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi

    Çin’in Zhejiang eyaletinin Jinhua şehrinde engelli bir yaşlı adam, tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek istedi.

    O sırada yolda seyir halinde olan çimento tankeri, adamı geç fark etti.

    Adama çarpan çimento tankeri, tekerlekli sandalyesi ile metrelerce sürükledi.

    O anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler adamı kurtarabilmek için sol arka tekerleği hidrolik bir itme çubuğu ile kaldırdı.

    Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi VİDEO

    SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Yaşlı adamın ayağı tekerleğin altından kurtarıldı.

    Yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından, yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    HAFİF YARALANDI

    Tedavi altına alınan adamın sol ayağından hafif yaralandığı belirlendi.

    Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi #1

    Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi #2

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