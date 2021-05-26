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- Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi
Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 11:46
- Güncelleme : 26.05.2021 - 12:38
Çin’in Zhejiang eyaletinin Jinhua şehrinde engelli bir yaşlı adam, tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek istedi.
O sırada yolda seyir halinde olan çimento tankeri, adamı geç fark etti.
Adama çarpan çimento tankeri, tekerlekli sandalyesi ile metrelerce sürükledi.
O anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler adamı kurtarabilmek için sol arka tekerleği hidrolik bir itme çubuğu ile kaldırdı.
Çin’de çimento tankeri engelli adamı ezdi VİDEO
SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Yaşlı adamın ayağı tekerleğin altından kurtarıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından, yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HAFİF YARALANDI
Tedavi altına alınan adamın sol ayağından hafif yaralandığı belirlendi.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.