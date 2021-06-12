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- Çin'de fabrikada kimyasal sızıntı
Çin'de fabrikada kimyasal sızıntı
Asya ülkesinde sevkiyat sırasında yaşanan kaza, 8 kişinin ölümüne yol açtı.
- AA
- 12.06.2021 - 10:45
Çin’de zehirli kimyasal sızıntı, ölümlere neden oldu.
Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrindeki bir fabrikada zehirli kimyasal madde sızıntısı yaşandı.
KİMYASAL SIZINTIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer, kimyasal sızıntının, fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti.
Fabrikadaki kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇİN'DE GEÇMİŞTE YAŞANAN ÖLÜMCÜL KAZALAR
Çin’de kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.
2019'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.