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    Çin'de fabrikada kimyasal sızıntı

    Asya ülkesinde sevkiyat sırasında yaşanan kaza, 8 kişinin ölümüne yol açtı.
    • AA
    • 12.06.2021 - 10:45
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    Çin'de fabrikada kimyasal sızıntı

    Çin’de zehirli kimyasal sızıntı, ölümlere neden oldu.

    Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrindeki bir fabrikada zehirli kimyasal madde sızıntısı yaşandı.

    KİMYASAL SIZINTIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

    Yetkililer, kimyasal sızıntının, fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti.

    Fabrikadaki kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çin de fabrikada kimyasal sızıntı #1

    ÇİN'DE GEÇMİŞTE YAŞANAN ÖLÜMCÜL KAZALAR

    Çin’de kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

    2019'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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