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- Çin’de, filmdeki kahramana yardım etmek isterken televizyonu kırdı
Çin’de, filmdeki kahramana yardım etmek isterken televizyonu kırdı
İzlediği animasyon filmindeki kahramana yardım etmek isteyen 2 yaşındaki çocuk, eline geçirdiği eşyaları televizyondaki canavara vurmaya başladı. Küçük çocuk, vura vura ekranı kırdı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 09:25
- Güncelleme : 24.08.2021 - 09:41
Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu şehrinde 20 Ağustos tarihinde, televizyon odasında yalnız bırakılan 2 yaşındaki çocuk, ‘Ultraman’ adlı animasyon filmini izlemeye başladı.
Çocuk, filmdeki kahramana yardım edebilmek için eline geçirdiği eşyaları canavara vurmaya başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Canavarı yenmek için televizyona vuran çocuğun ekranı kırdığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YENİ TELEVİZYON ALMAK ZORUNDA KALDI
2 yaşındaki çocuğun kahramanlığı, aileye pahalıya patladı.
Çocuğun annesi, tuvalete gittiği için çocuğu yalnızca bir dakikalığına yalnız bıraktığını iddia etti.
Oğlunu azarlayan anne, yeni bir televizyon almak zorunda kaldı.
Çin’de, filmdeki kahramana yardım etmek isterken televizyonu kırdı VİDEO