Gazze'de yardım paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı bir açıklamada bulunarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını bildirdi.
Yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü
Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu birçok kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.
Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.
Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış