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Gazze'de yardım paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de yardım paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi nedeniyle çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu belirtildi.