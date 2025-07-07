Çin'de hasta adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

Çin’de mide bulandıran olay....

Hunan eyaletinde 33 yaşındaki bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan BT taramasında, adamın karnında yabancı bir cisim tespit edildi.

MİDESİNİ DELDİ

Başta parazit olduğu değerlendirilen cismin, mideyi delerek karın boşluğuna sızdığı belirlendi.

Durumun ciddiyeti ve ölüm riski nedeniyle hasta acil ameliyata alındı.

CANLI YILAN BALIĞI ÇIKTI

Ameliyat sırasında doktorlar, bağırsak duvarını delip karın boşluğuna geçmiş canlı bir yılan balığı ile karşılaştı.

Balık, organların arasında adeta yüzüyordu.

Cerrahlar büyük dikkatle yılan balığını yakalayıp çıkardı.

TABURCU EDİLDİ

Ardından kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi ve enfeksiyon riskini azaltmak için karın boşluğu tuzlu suyla özenle temizlendi.

Operasyon başarılı geçti ve hasta kısa sürede iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Ancak yılan balığının akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.