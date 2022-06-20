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    Çin'de hortum: Ağaçlar kökünden söküldü

    Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentinden meydana gelen hortum felaketinde ağaçlar, çatılarlar birlikte havalanırken, afette can kaybı yaşanmadı.
    • 20.06.2022 - 23:58
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    Çin'de hortum: Ağaçlar kökünden söküldü

    Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentinde hortum felaketi yaşandı.

    Ev ve araçlar zarar gördü

    Foshan'ın Nanhai Bölgesi'ni 07:20 sıralarında vuran hortum, yaklaşık bir dakika sürdü ve elektrik kesintilerine, ağaçların kökünden sökülmesine, ev ve araçların zarar görmesine neden oldu.

    Çin'de hortum: Ağaçlar kökünden söküldü - Video

    Onarım çalışmaları başlatıldı

    Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

    Reuters'in haberine göre, felaketten sonra yerel birimler, elektrik, yol temizleme, trafik yönlendirme ve diğer restorasyon çalışmalarının acil onarımı için olay yerine geldi.

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