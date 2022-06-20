Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentinden meydana gelen hortum felaketinde ağaçlar, çatılarlar birlikte havalanırken, afette can kaybı yaşanmadı.

Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletindeki Foshan kentinde hortum felaketi yaşandı.

Ev ve araçlar zarar gördü

Foshan'ın Nanhai Bölgesi'ni 07:20 sıralarında vuran hortum, yaklaşık bir dakika sürdü ve elektrik kesintilerine, ağaçların kökünden sökülmesine, ev ve araçların zarar görmesine neden oldu.

Çin'de hortum: Ağaçlar kökünden söküldü - Video

Onarım çalışmaları başlatıldı

Herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Reuters'in haberine göre, felaketten sonra yerel birimler, elektrik, yol temizleme, trafik yönlendirme ve diğer restorasyon çalışmalarının acil onarımı için olay yerine geldi.