Gazze'deki son esir cenazesi İsrail tarafından teslim alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

IDF Sözcülük Birimi, Gazze'de kalan son İsrailli esir cenazesine ilişkin süreci paylaştı.

Sözcü tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Adli Tıp Merkezi’nin İsrail Polisi ve Askeri Hahamlık ile yürüttüğü kimlik tespit sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, IDF temsilcilerinin, Gvili’nin ailesine kimlik tespitinin doğrulandığını ve cenazenin defnedileceğini bildirdiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Meitar kentinden 24 yaşındaki İsrail Polis Özel Devriye Birimi (Yasam) gönüllüsü Ran Gvili’nin, 7 Ekim 2023 sabahı yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini ve cenazesinin Gazze Şeridi’ne götürüldüğünü bildirdi.

IDF, açıklamasını “Gazze Şeridi bölgesindeki tüm rehineler geri verilmiştir.” sözleriyle tamamladı.

GAZZE'DE CENAZE KALMADI

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de vermişti.

Esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunmasıyla Gazze Şeridi'nde hiçbir esirin cesedi kalmadı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün (25 Ocak) İsrailli esirin naaşına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu esirin yeriyle ilgili detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusunun da bu bilgilere dayanarak Şucaiyye Mezarlığı’nda arama yaptığı belirtilmişti.

Verilen bilgiler doğrultusunda son cenaze de İsrail tarafından teslim alındı.

GÖZLER REFAH SINIR KAPISI'NDA

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin net bir tarih verilmezken Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" sona ermesinden sonra açılacağı iddia edilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusunun "tam gözetim mekanizmasına bağlı kalması" şartıyla sadece yaya geçişleri için açmaya izin verileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalan son esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için "operasyon" yürüttüğünü hatırlatan açıklamada, "Bu operasyonun tamamlanmasının ardından ve ABD ile kararlaştırıldığı gibi İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kanal 12'nin haberinde, ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkilinin Refah'ın hafta sonuna doğru açılacağı yönündeki ifadeleri paylaşıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Refah Sınır Kapısı gündemiyle pazar akşamı toplanmıştı.

ABD'nin ise Tel Aviv yönetimine, Refah geçişini açması yönünde baskı yapıldığı basına yansımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail yakında Refah geçişini açmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.