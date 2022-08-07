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    Çin’de koronavirüs alarmı: 80 bin turist mahsur kaldı

    Çin’in Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağı ilan edildi. 80 bin turistin kentte mahsur kaldığı öğrenildi.
    • 07.08.2022 - 15:53
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    Çin’de koronavirüs alarmı: 80 bin turist mahsur kaldı

    Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağı açıklandı.

    Bu da 80 bin turistin kentte mahsur kalmasına neden oldu.

    Her gün test verecekler

    Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek.

    Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı.

    Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

    Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı VİDEO

    Turistler otellere yerleştirildi

    Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı.

    Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

    Çin’de koronavirüs alarmı: 80 bin turist mahsur kaldı #1

    Tüm seferler durduruldu

    Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu.

    İHA’nın haberine göre demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi.

    Çin’de koronavirüs alarmı: 80 bin turist mahsur kaldı #2

    Omicron’un alt mutasyonu

    Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.


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