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    Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü

    Kaygan yolda kontrolünü kaybeden kamyon, takla attı. Kamyona yüklenmiş binlerce koyun yola savruldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 12:49
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    Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü

    Çin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Yolların kayganlaşması nedeni ile Hebei Eyaletinin Quyang ilçesinde hayvan taşıyan bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yolda kaymaya başlayan kamyonu durduramayınca, araç taklalar atarak yola savruldu. Aracın arkasında bulunan binlerce koyun kazanın etkisi ile yola savruldu.

    BİNDEN FAZLA KOYUN YÜKLEDİ

    Ortaya çıkan manzarada, aracın romörkünde binden fazla koyun yüklenmiş olduğu görüldü.

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisleri koyunları yoldan aşağı sürmeye çalıştı.

    Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü #1

    300 KOYUN ÖLDÜ

    Koyunların taşınmasında ekiplere yardım amacıyla vinç getirildi. Koyunlar, vinç yardımı ile kandırıldı. Kaza sonucu 300 koyun öldü. Şoför kazayı yara almadan atlattı.

    Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü #2

    Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü #3

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