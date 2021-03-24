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- Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü
Çin’de koyun yüklü kamyon devrildi, 300 koyun öldü
Kaygan yolda kontrolünü kaybeden kamyon, takla attı. Kamyona yüklenmiş binlerce koyun yola savruldu.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 12:29
- Güncelleme : 24.03.2021 - 12:49
Çin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yolların kayganlaşması nedeni ile Hebei Eyaletinin Quyang ilçesinde hayvan taşıyan bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolda kaymaya başlayan kamyonu durduramayınca, araç taklalar atarak yola savruldu. Aracın arkasında bulunan binlerce koyun kazanın etkisi ile yola savruldu.
BİNDEN FAZLA KOYUN YÜKLEDİ
Ortaya çıkan manzarada, aracın romörkünde binden fazla koyun yüklenmiş olduğu görüldü.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisleri koyunları yoldan aşağı sürmeye çalıştı.
300 KOYUN ÖLDÜ
Koyunların taşınmasında ekiplere yardım amacıyla vinç getirildi. Koyunlar, vinç yardımı ile kandırıldı. Kaza sonucu 300 koyun öldü. Şoför kazayı yara almadan atlattı.
Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.