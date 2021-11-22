Yunnan eyaletine bağlı Dali’de, kontrolden çıkan kamyonet devrilince dorsesindeki kum etrafa yayıldı. Yol kenarında oturan 2 kişi, kumların altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Çin’in güneyinde bulunan Yunnan eyaletine bağlı Dali'de, seyir halinde olan bir nakliye kamyonu, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen kamyon, sağa sola yalpalanarak devrildi.

KUMLAR ETRAFA SAÇILDI

Kamyonun dorsesindeki kumlar etrafa saçıldı.

O sırada yol kenarındaki tamirhanede oturmakta olan iki kişi, kumların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameraya da yansıdı.

Çin'de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada



ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Yerel polisi, yokuş aşağı uzun bir frenden sonra kırılan lastiklerin kazaya neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor.