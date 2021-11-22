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    Çin'de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

    Yunnan eyaletine bağlı Dali’de, kontrolden çıkan kamyonet devrilince dorsesindeki kum etrafa yayıldı. Yol kenarında oturan 2 kişi, kumların altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:34
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    Çin'de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

    Çin’in güneyinde bulunan Yunnan eyaletine bağlı Dali'de, seyir halinde olan bir nakliye kamyonu, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı.

    Hızla ilerleyen kamyon, sağa sola yalpalanarak devrildi.

    KUMLAR ETRAFA SAÇILDI

    Kamyonun dorsesindeki kumlar etrafa saçıldı.

    O sırada yol kenarındaki tamirhanede oturmakta olan iki kişi, kumların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameraya da yansıdı.

    Çin'de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada 

    ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

    Yerel polisi, yokuş aşağı uzun bir frenden sonra kırılan lastiklerin kazaya neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

    Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

    Çin de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada #1

    Çin de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada #2

    Çin de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada #3

    Çin de kum yüklü kamyonun devrilme anı kamerada #4

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