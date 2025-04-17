Çin'de okul servisinde 1 kişiyi öldüren saldırgan idam edildi

İHA

Çin'de kan donduran okul servisi saldırısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çin’in doğusundaki Suzhou kentinde bir şüpheli, 24 Haziran 2024 tarihinde bir Japon okulunun servis aracına izinsiz olarak binmiş ve araçtaki çocuklara saldırmıştı.

Saldırıda Çinli servis şoförünün bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği, Japon bir anne ile çocuğunun da ağır yaralandığı bildirilmişti.

İDAM EDİLDİ

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırı sonrası ölüm cezasına çarptırılan Zhou Jiasheng adlı mahkum idam edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın dün Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği'ne, idam cezasının infaz edildiğine dair bilgi verdiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl haziran ayında, Çin’in Suzhou kentindeki bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı yapılmıştı. Olayda, Japon bir anne ile çocuğu yaralanırken, onları 52 yaşındaki erkek saldırgandan korumaya çalışan Çinli servis görevlisi hayatını kaybetmişti.

Mahkeme, yaşanan olayın kasıtlı bir saldırı olması ve önemli toplumsal etkiye yol açması nedeniyle Zhou Jiasheng adlı faili, ocak ayında idam cezasına çarptırmıştı.

Saldırının Japon vatandaşlarını hedef almış olabileceği yönündeki endişelere rağmen, mahkeme kararında yaralı kurtulan mağdurların etnik kökenine dair bir ifadeye yer verilmemişti.