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    Çin'de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi

    Aracının etrafında yürüdüğü sırada tır tarafından sürüklenerek ayağı ezilen kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:37
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    Çin'de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi

    Kuzey Çin'de 11 Mart'ta Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesindeki aracın kamerası, akılalmaz kazayı görüntüledi.

    Araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Li adlı bir kamyon şoförünün trafiğe ne zaman takıldığını kontrol etmek için kamyonundan çıktığı görülüyor.

    Bu esnada Li, aracını incelerken trafiği önlemek için acil durum şeridinden geçen tank kamyonu tarafından devrildi.

    BACAĞINDAN YARALANDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri Li'yi hastaneye kaldırırken, şahsın bacağından yaralandığı belirtildi.

    Zhu adlı tanker şoförünün ise suçlu sayıldığı belirtildi.

    Çin'de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi VİDEO

    Çin de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi #1

    Çin de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi #2

    Çin de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi #3

    Çin de otoyoldan geçen kamyon, yayanın ayağını ezdi #4

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