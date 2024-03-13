Çin'de restoranda patlama: 2 ölü 26 yaralı Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi de yaralandı.

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İHA

Çin’in Hebei eyaletine bağlı Sanhe'de bulunan bir tavuk restoranında, yerel saatle 07.54’te patlama meydana geldi.

Patlama anında araç kameralarına yansıyan görüntülerde, restorandan yoğun duman yükseldiği ve binada hasar meydana geldiği görüldü.

Çevredeki iş yerleri ve park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine 154 itfaiyeci, 36 itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Sanhe Acil Durum Yönetimi'ne göre, patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını düşünüyor.

Bölgedeki çalışmalar devam ederken, restoranda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)