Çin'de sel felaketi ölümlere neden oldu

Çin'de sel felaketi ölümlere neden oldu

Şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi sellerden etkilenirken, 4 kişi kayboldu.

Son yıllarda etkili yağışların görüldüğü Çin, bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Ülkenin orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölümler yaşandı. Felaket, Hubey eyaletinde Suişien bölgesinin Liulin ilçesinde kendini gösterdi.

21 ÖLÜ, 4 KİŞİ KAYIP

Liulin'de 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve kaybolan 4 kişinin arandığını belirten yetkililer, en az 8 bin kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

2 bin 700'den fazla ev ve mağaza zarar görürken, enerji, ulaşım ve iletişim hatlarında kesintiler yaşandı. Ayrıca 774 su depolama alanı, sel uyarı seviyelerini aştı.

Çin'de şiddetli yağış, sele yol açtı VİDEO

<br />

TOPLAM ZARAR 16.6 MİLYON DOLAR

Yaşananların ardından çok sayıda itfaiyeci, polis ve asker, sel ve yağmurlardan etkilenen bölgelere sevk edildi.

China Daily gazetesi, toplam kaybın 16.6 milyon dolar düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

TEMMUZ AYINDA YAŞANAN FELAKET: 300'DEN FAZLA ÖLÜ

Hınan eyaletinde temmuz ortasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Çin, yağışlı yaz aylarında sıklıkla sel felaketi yaşıyor. Ancak yetkililer, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı hava koşullarının artık daha sık görüldüğü konusunda uyarıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEVAM EDECEK UYARISI

Geçen hafta Siçuan'da yaklaşık 80 bin kişi tahliye edilmişti. Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli yağışın önümüzdeki haftaya kadar devam edebileceğini duyurdu.

Öte yandan Çin basını, selden fotoğraflara yer verdi.