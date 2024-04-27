Kitabında ironik bir ütopya oluşturmuş Aldous Huxley kimdir Aldous Huxley, yaşamı boyunca hem edebi hem de felsefi düşüncenin sınırlarını zorlayan eserler üretti ve modern düşünce dünyasında önemli bir figür olarak kabul edildi.

Aldous Huxley, edebi dehası ve düşünce derinliğiyle tanınan bir yazar.

Distopya severlerin elinden düşürmediği Cesur Yeni Dünya kitabı, 1932’den bu yana, yeni bir dünyaya atılmak isteyenlere hitap ediyor. Bu başarılı romanın arkasında, görme kaybı yaşayan ama yine de yılmayan bir yazar oturuyor.

Aldous Huxley'in hayatı

Aldous Leonard Huxley, 26 Temmuz 1894 tarihinde, Surrey İngiltere’de doğdu. Ünlü biyolog Thomas Henry Huxley’in torunuydu ve ailesi, İngiltere’nin entelektüel çevrelerinde köklü bir yer edinmişti.

Babası Leonard, öğretmen ve yazardı. Annesi Julia, İngiliz bir şairin soyundan geliyordu. Huxley’in ağabeyleri ise yetişkinliklerinde, başarılı birer biyolog oldular. Bu durum Huxley’e, erken yaşlardan itibaren, bilim alanında kariyer yapacağını düşündürttü.

Huxley, Eton Koleji’nde eğitim görmeye başladı fakat o sıralarda, annesi ile kız kardeşini aynı ay içerisinde kaybetti.

1911’de punktata hastalığından kör oldu.

Görme kaybı, devam etmesine engel değildi

Görüşünün bir kısmını geri kazandığında, bilim insanı olma hayalinden vazgeçerek Eton Koleji’ndeki eğitimine son verdi.

Huxley, edebi yönüne odaklanmayı seçti ve Oxford Üniversitesi’ndeki Balliol Koleji’ne gitti. Eğitiminde İngiliz Edebiyatı üzerine çalıştı ve edebi yeteneği kısa sürede dikkat çekti.

1914’te erkek kardeşi Noel, yaşadığı depresyondan dolayı intihar etti.

1916’da okuldan birincilikle mezun olan Huxley, 1919’da Maria Nys ile evlendi, bir yıl sonra Matthew adında oğulları doğdu. 1938’de California’ya yerleşti. Jane Eyre, Gurur ve Önyargı, Madame Curie gibi filmlerde senaristlik çalışmaları yaptı.

Huxley’in eşi Maria, 1955’te kanserde öldü. 1956’da, ikinci eşi Laura ile evlendi. 1960’ta Huxley’in kendisine kanser teşhisi konuldu ve 22 Kasım 1963’te, John F. Kennedy suikastından sadece birkaç saat sonra, California’daki evinde öldü.

20. yüzyılın en önemli romanlarından biri: Cesur Yeni Dünya

Huxley'in ilk eseri olan 'Crome Yellow', 1921’de yayınlandı ve edebi dünyada geniş yankı uyandırdı. Yazarlığının kanıtı olan bu eser, edebi hayatını sürdürmesine yardım edecek kadar çok sattı.

Sonraki yıllarda Huxley, Şu Çorak Yapraklar, Point Counter Point gibi başarılı romanlar üretti.

1931 yılının sonlarına doğru Cesur Yeni Dünya (Brave New World) romanının üzerinde çalışmaya başladı. 1932’de ise Cesur Yeni Dünya yayınlandı ve zamanla ünlenerek, Huxley’nin zirvesi olarak görüldü.

Huxley'in Cesur Yeni Dünya’da oluşturduğu ironik ütopya, okuyucularının ilgisini cezbetti. Romanında istisnasız herkesin sağlıklı, eşit, zengin olduğu savaşsız bir dünyayı, birçok değeri yok ederek inşa etti ve bu farklı evren, okuyucuyu düşünmeye itti.

Huxley, Cesur Yeni Dünya’dan sonra başka romanlarını tamamladı. Ancak, Cesur Yeni Dünya’nın başarısını başka hiçbir romanı yakalayamadı.

Eserleri

Krom Sarısı

Cesur Yeni Dünya



Maymun ve Öz



Ses Sese Karş

Algı Kapıları



Cennet ve Cehennem



Ada



Mona Lisa Tebessümü

Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret



Denemeler

Edebiyat ve Bilim

Ekoloji Politikası

Kalıcı Felsefe