Çin'de sosyal medyada zorbalanan çocuk sağlığına kavuştu

Haber Merkezi

Çin'in Fujian eyaletinde dünyaya gelen üç yaşındaki Qibao, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı olan konjenital nevüs (doğumsal ben) nedeniyle başının büyük bölümünü kaplayan koyu renkli dev benlerle doğdu.

Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak hem çocuğu hem de ailesini zorladı.

KÜÇÜCÜK YAŞINDA DIŞLANDI

Yaşıtları tarafından dış görünüşü nedeniyle alaya maruz kalan Qibao, erken yaşta sosyal dışlanmayla karşı karşıya kaldı.

Daily Mail’in haberine göre Qibao’nun ailesi, oğullarının sağlığı ve mutluluğu için Şanghay’daki uzmanlara başvurdu.

KAFASINA DERİ GENİŞLETİCİ BANT TAKILDI

Doktorlar benlerin cerrahi operasyonla alınabileceğini, ancak bu işlem öncesinde deri genişletme tedavisi uygulanması gerektiğini belirtti.

Tedavi sürecinde Qibao’nun başının iki yanına yerleştirilen deri genişletici balonlar, dış görünüşü belirgin şekilde değiştirdi.

"MİCKEY MOUSE" DİYE ALAY ETTİLER

Ne yazık ki bu süreçte sosyal medyada yayılan fotoğraflar üzerinden bazı kullanıcılar Qibao'ya "Mickey Mouse" diyerek alay etti ve çocuğun ailesine yönelik acımasız yorumlar yaptı.

Zorbalıklara rağmen ailesi oğullarının yanında durdu.

Annesi, “Gözyaşlarımızı sildik ve yola devam ettik,” sözleriyle kararlılıklarını ve yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yaklaşık beş ay süren tedavinin ardından cerrahlar operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Dev benlerin alındığı operasyon sonrasında Qibao’nun başı sargılarla kaplanırken, hastane oyun odasında neşeyle oynadığı görüntüler Çin sosyal medyasında büyük ilgi gördü.

Binlerce kullanıcı, Qibao’nun cesaretini ve ailesinin gösterdiği sevgiyi takdir eden yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, “Bu çocuk çok cesur, annesi de öyle. İzlerken ağladım,” derken, bir diğeri, “Ben de eskiden dış görünüşüm nedeniyle alay edilirdim. Bu hikaye beni derinden etkiledi,” ifadelerini kullandı.