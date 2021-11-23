Çin'deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi

Yanlışlıkla gaza bastığı aracıyla benzin istasyonuna giren sürücü, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'in Zhengzhou kentinde bir sürücü, frenle gazı karıştırıp benzin istasyonuna daldı.

Kazanın etkisiyle şoka giren otomobil sürücüsü panik yaşadı.

BENZİNLİĞİ YIKTI

Aracıyla istasyona giren sürücü, etrafı savaş alanına çevirdi. İçeride çalışan kişiler ise kazanın etkisiyle enkaz altında kaldı.

4 YARALI

Kazada biri kadın olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, güvenlik ekiplerinin ihbarıyla ambulansa haber vererek hastaneye kaldırıldı.

Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de sürücü benzin istasyonuna girdi