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    Çin'deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi

    Yanlışlıkla gaza bastığı aracıyla benzin istasyonuna giren sürücü, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:36
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    Çin'deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi

    Çin'in Zhengzhou kentinde bir sürücü, frenle gazı karıştırıp benzin istasyonuna daldı.

    Kazanın etkisiyle şoka giren otomobil sürücüsü panik yaşadı.

    BENZİNLİĞİ YIKTI

    Aracıyla istasyona giren sürücü, etrafı savaş alanına çevirdi. İçeride çalışan kişiler ise kazanın etkisiyle enkaz altında kaldı.

    4 YARALI

    Kazada biri kadın olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, güvenlik ekiplerinin ihbarıyla ambulansa haber vererek hastaneye kaldırıldı.

    Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çin'de sürücü benzin istasyonuna girdi

    Çin deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi #1

    Çin deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi #2

    Çin deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi #3

    Çin deki sürücü aracıyla benzin istasyonuna girdi #4

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