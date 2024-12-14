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Çin'de sürücü yolun ortasındaki dev yılanla kavga etti

Çin'de sürücü yolun ortasındaki dev yılanla kavga etti Guangdong eyaletinde bir sürücü, otoyolun ortasındaki dev yılanı sürüş istikametinden çıkarmak için canla başla mücadele etti. O anlar kameraya yansıdı.