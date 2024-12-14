Haber Merkezi
Çin'in Guangdong eyaletinde otoyolda seyreden bir sürücü, yolun ortasında duran dev bir yılan nedeniyle ilerleyemedi.
Aracından çıkan cesur sürücü, yaklaştığı dev yılanın kuyruğunu ani bir hareketle yakaladı.
YILANLA ADETA KAVGA ETTİ
Sürücünün kuyruğundan tuttuğu dev yılan sürücüyü sokmaya çalışsa da cesur adam, yılanı kendinden uzaklaştırmayı başardı.
Uzun süre yılanı otoyolun ortasından uzaklaştırmaya çalışan sürücü, yılanı ani bir hareketle uçurumdan aşağı savurdu.
O heyecan dolu anlar, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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